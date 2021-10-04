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الإثنين، 04-10-2021 08:11 ص

الحوثيون يعلنون وصول سفينة غاز احتجزها التحالف العربي منذ 82 يوما

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الوكيل الإخباري - أعلنت جماعة الحوثي باليمن عن وصول سفينة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، كانت محتجزة من قبل التحالف العربي في عرض البحر منذ 82 يوما.

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جاء ذلك، حسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين علي معصار، نشرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.


وقال معصار إن "السفينة (كلوديا) وصلت ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وعلى متنها 8 آلاف و 473 طنا متريا من مادة الغاز المستورد".


وأضاف: "السفينة كلوديا وصلت الميناء بعد احتجازها من قبل التحالف الأمريكي - السعودي (يقصد التحالف العربي) لمدة 82 يوما".


وتعاني المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين من حين لآخر شحا في الوقود، وسط اتهامات من جماعة الحوثي للتحالف باحتجاز سفن النفط ومنعها من دخول ميناء الحديدة، الأمر الذي ينفيه الأخير.


ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية من جانب، وجماعة الحوثي الجانب الآخر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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