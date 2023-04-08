الخارجية الألمانية تؤكد طرد سفيرها من تشاد

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، طرد الحكومة التشادية سفيرها من العاصمة إنجمينا، "هانس كرستيان غوردون كريكه".

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وقالت وزارة خارجية برلين في بيان، اليوم، إنها على تواصل مع الحكومة التشادية لمعرفة أسباب الطرد غير المفهومة.



ويأتي بيان وزارة الخارجية الألمانية بعد إعلان الحكومة التشادية أن السفير الألماني غوردون كريكه، غير مرحب به على أراضيها، ومطالبته بمغادرة تشاد خلال 48 ساعة.



وعزت الحكومة التشادية ذلك لـ"عدم احترام السفير الألماني التقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها في العمل الدبلوماسي".