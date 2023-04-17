الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

الوكيل الاخباري- استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الروسي في لندن أندريه كيلين وذلك على خلفية الحكم الصادر بحق المواطن الروسي والحاصل كذلك على الجنسية البريطانية فلاديمير كارا-مورزا.



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وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن استدعاء السفير الروسي كان على خلفية الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين، والذي يقضي بسجن فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما، في قضية الخيانة العظمى ونشر أخبار كاذبة تخص القوات المسلحة الروسية.



وأضافت الخارجية إن "بريطانيا استدعت السفير الروسي بعد اتهامات ذات دوافع سياسية والحكم على البريطاني فلاديمير كارا مورزا، الذي يحمل جنسيتين، في محكمة موسكو اليوم".



وقد تمت الإشارة أثناء إعلان الحكم إلى أن كارا-مورزا يحمل جنسية مزدوجة، حيث أنه مواطن بريطاني إلى جانب جنسيته الروسية، ولديه تصريح بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه وقبل القبض عليه كان مسجلا في موسكو، في الوقت الذي يسكن فيه في الوقت نفسه في ولاية فرجينيا الأمريكية.

روسيا اليوم