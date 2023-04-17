الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

بعد انهيارات البنوك .. أوروبا تعزز أدوات التعامل مع الأزمات المصرفية

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

الذهب عالمياً يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع

الجامعة العربية : الإفراج عن الأسرى باليمن خطوة إيجابية لبناء الثقة

بدء إجراءات تنفيذ قرار استيراد الرؤوس القاطرة بعمر أصغر من 8 سنوات

ايش بدنا نلبس؟ الأرصاد تصدر تقريراً خاصاً بأجواء العيد

الجيش السوداني ينفي سيطرة العدو على القيادة العامة

نمو تجارة الأردن وقطر 6.5%

منح دراسية مقدمة من وزارة السياحة الرومانية لجميع البرامج الدراسية

طهران تعلن عن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية

الإثنين، 17-04-2023 02:09 م

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

643d25f44c59b7237264ddfe


الوكيل الاخباري- استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الروسي في لندن أندريه كيلين وذلك على خلفية الحكم الصادر بحق المواطن الروسي والحاصل كذلك على الجنسية البريطانية فلاديمير كارا-مورزا.

اضافة اعلان

 

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن استدعاء السفير الروسي كان على خلفية الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين، والذي يقضي بسجن فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما، في قضية الخيانة العظمى ونشر أخبار كاذبة تخص القوات المسلحة الروسية.

وأضافت الخارجية إن "بريطانيا استدعت السفير الروسي بعد اتهامات ذات دوافع سياسية والحكم على البريطاني فلاديمير كارا مورزا، الذي يحمل جنسيتين، في محكمة موسكو اليوم".

وقد تمت الإشارة أثناء إعلان الحكم إلى أن كارا-مورزا يحمل جنسية مزدوجة، حيث أنه مواطن بريطاني إلى جانب جنسيته الروسية، ولديه تصريح بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه وقبل القبض عليه كان مسجلا في موسكو، في الوقت الذي يسكن فيه في الوقت نفسه في ولاية فرجينيا الأمريكية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643d05bf4236046af725ea77

القوات الروسية تصادر ذخائر محظورة دوليا في مستودعات للجيش الأوكراني

483943

الجامعة العربية : الإفراج عن الأسرى باليمن خطوة إيجابية لبناء الثقة

643d1ebe4c59b742f80c7dc3

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون

643d1d3c423604646679887b

أغنى من الملكة الراحلة.. الكشف عن ثروة تشارلز الثالث

643d15534c59b730e202dd63

الإعلام الأمريكي يكشف بوثائق سرية عن "موعد الهجوم الأوكراني المضاد"

643d17e34c59b7268a4f75f0

الجيش السوداني ينفي سيطرة العدو على القيادة العامة

أخبار متعلقة
3202328133859293561522

الرئيس الأمريكي : أزمة البنوك ما زالت قائمة ولم تنته

تنزيل (3)

حريق بمركز توقيف في المكسيك يودي بحياة 39 مهاجرا

6422a62142360467ea55cbb1

وسائل إعلام: مقتل 39 شخصا في مركز للهجرة بالمكسيك

64226ee04236041daa15d01f

قطار جديد يخرج عن مساره في الولايات المتحدة الأمريكية

www

الولايات المتحدة وبريطانيا ترحبان بقرار نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية

و

25 قتيلًا ومئات الجرحى جراء سلسلة عواصف بولاية ميسيسيبي الامريكية