حريق بمركز توقيف في المكسيك يودي بحياة 39 مهاجرا

الوكيل الإخباري- قضى 39 مهاجرا على الأقل في حريق شب اليوم الثلاثاء، في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك، عند الحدود مع الولايات المتحدة الاميركية.

اضافة اعلان



وقال المعهد الوطني للهجرة المكسيكية في بيان اليوم الثلاثاء، "نأسف لوفاة 39 مهاجرا حتى الآن في الحريق"، مضيفا أن 29 مصابا في حالة خطرة نقلوا إلى 4 مستشفيات وأعلن استعداده لمساعدة عائلات الضحايا.



وأشار إلى أنه تواصل "مع السلطات القنصلية لمختلف البلدان لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين الذين قضوا".



واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر، وبدأ في الموقع الذي يقيم فيه المهاجرون غير النظاميون.