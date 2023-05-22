الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز عالمياً

الأمن يُحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

مطار هيثرو: لن يتم إلغاء أي رحلات جوية خلال الإضراب القادم لحراس الأمن

استطلاع "الوكيل": 51% من الأردنيين يرون أن الصيف الحالي سيكون آمن مائيا

204 ملايين دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر "جوموبي" الشهر الماضي

شكاوى مستمرة من عدم تسلم المهندسين المتقاعدين لرواتبهم منذ بداية العام الحالي

فصل مُبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً- أسماء

وزارة العمل: زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ تعليمات بدائل الحضانات

تحذير جديد من "المعاصر" حول زيت زيتون مغشوش عبر مواقع التواصل

الجامعة العربية تدين العدوان الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

الإثنين، 22-05-2023 12:04 م

الخارجية التركية تتحدث عن مصير اللاجئين السوريين

218282


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مصممة على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة لائقة، مشددا على أنه "لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كافة اللاجئين".

وفي حديث صحافي، أكد تشاووش أوغلو أن "مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية"، قائلا إنه "لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كافة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فهناك قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة".

اضافة اعلان


وأضاف أن "تركيا أعادت بالفعل 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كاف وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم"، واستطرد قائلا "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضا إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع النظام (في سوريا)، وقد اتخذنا قرارا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".


وقال تشاووش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".


ولفت إلى أن "إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة"، مشيرا بهذا الصدد إلى أن "الأكراد السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم يتعرضون لاضطهاد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي"، بحسب قوله.


وشدد تشاووش أوغلو على "ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين".


يأتي ذلك، بينما اشتد الجدل في البلاد حول مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مع اقتراب موعد جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي لم تحسم نتائجها في المرة الأولى في 14 مايو الجاري، بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.


وكان كليتشدار أوغلو تعهد بإعادة كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بغضون عامين فيما لو انتخب رئيسا لتركيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1684755268131

مطار هيثرو: لن يتم إلغاء أي رحلات جوية خلال الإضراب القادم لحراس الأمن

646b461d4236040d4856cb4b

تركيا تعلن تحييد مسؤول في حزب العمال الكردستاني

646b48934236041302081ecf

بوتين يعين سيرغي بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية

646b3a744c59b75e29136b65

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لعلاقات جديدة مع الولايات المتحدة

646b36e44c59b76df27e8180

بكين تدعو مجموعة السبع للعب دور في حل الأزمة الأوكرانية

646b31874c59b76976354220

لبنان.. وزير الخارجية يكشف عن فتح سفارة جديدة في بيروت

أخبار متعلقة
6464cb854c59b7482344be23

كيليتشدار أوغلو: لن نترك تركيا للعقلية المريضة

image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

644a234d4c59b777ad31d678

وزير خارجية السويد: سنبدد مخاوف تركيا مطلع يونيو

6448c52942360430d222df65 (1)

زلزال يضرب ولاية أضنة التركية قرب الحدود السورية

1682412220671

غوتيريش ولافروف يناقشان وضع أوكرانيا والشرق الأوسط واتفاقية الحبوب

644780dd4c59b71099298450

تشاووش أوغلو: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا