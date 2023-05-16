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الثلاثاء، 16-05-2023 04:55 م

الخارجية السودانية تدين الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية السودانية، الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم وعدد من البعثات الدبلوماسية العربية.

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وأكدت في بيان صحفي وزعته السفارة السودانية بعمان اليوم الثلاثاء، إدانة وزارة الخارجية لهذا السلوك، داعية المجتمع الدولي لإدانته بأشد العبارات وتحميل الجهات التي قامت بهذا الفعل الإجرامي، المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.


وأشارت إلى أنه جراء يوم الأحد الماضي الاعتداء على سفارات الأردن وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا، والملحقية العسكرية السعودية، والملحقية العسكرية الكويتية، دون مراعاة للقانون الدولي والأعراف المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

 




 

 


 

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