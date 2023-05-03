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الأربعاء، 03-05-2023 02:00 م

قوات الدعم السريع تتصدى لهجوم على مواقعها في الخرطوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت "الدعم السريع" تصديها لهجوم على مواقع تمركز قواتها في منطقة وسط الخرطوم بالقرب من موقف شروني صباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه "اختراق مفضوح للهدنة المعلنة".

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وقالت القوات في بيان لها: "تصدت قوات الدعم السريع إلى مغامرة من قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد بزي قوات شرطة الاحتياطي المركزي حاولت الهجوم على مواقع تمركز قواتكم الباسلة في منطقة وسط الخرطوم بالقرب من موقف شروني صباح اليوم الأربعاء في اختراق مفضوح للهدنة المعلنة".

وأضاف البيان: "تم حسم المعتدين في أقل من 10 دقائق فيما ولت أذيالهم المهزومة المدحورة هاربة كعادتها".

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

 

روسيا اليوم

 

 

 

 

 




 

 


 

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