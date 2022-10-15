السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 02:10 م

كندا تدعو لفصل روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين

634a894842360438a16ce43d


الوكيل الإخباري- دعت نائب رئيس وزراء كندا، خريستيا فريلاند، إلى طرد روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، معترفة في الوقت ذاته بأنه لا يمكن لبلادها أن تعمل شيئا لتحقيق هذا الهدف.

اضافة اعلان

 

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تصريح فريلاند: "إن جلسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي اجتماعات لرجال الإطفاء والوزراء ورؤساء المصارف المركزية الذين ينحصر عملهم في حماية الاقتصاد العالمي. روسيا الآن هي مشعل للحريق. لم يكن من المفترض أن تحضر روسيا اجتماعات صندوق النقد الدولي. لا مكان لمشعل الحريق في اجتماعات رجال الإطفاء".

وأضافت فريلاند في الوقت ذاته أن كل ما يمكن أن تعمله كندا لطرد روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين هو أن تدين الحكومة الروسية علنا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يييييي

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

634aa0034c59b7163a531eaa

الصومال.. مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب

FB_IMG_1665820513844-780x470

مصرع 500 شخص وتدمير 90 ألف منزل فى نيجيريا بسبب الفيضانات

634aa8e94c59b70eff69ce1c

الملك تشارلز لن يعيش في قصر باكنغهام خلال السنوات الخمس المقبلة

634a7c734c59b714d8757cbd

بوتين يعزي أردوغان بضحايا حادث انفجار منجم الفحم في تركيا

_127155123_a12dde54-c6f6-4a7f-aadc-37632d66de84

وزير المالية البريطاني يقر بالأخطاء ويحذر من الارتفاع الضريبي

أخبار متعلقة
63285b6c4c59b7315c764eae

اتحاد الحبوب الروسي يتقدم بطلب لبوتين حول صادرات الحبوب