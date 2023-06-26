الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

تحديد ساعات دوام باص عمان خلال عطلة العيد

وزارة التربية تعلن عن ترقيات واسعة

برقم غير مسبوق .. إنجاز 39 ألف معاملة في إدارة الترخيص أمس الاحد

3515 طن من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

اخترقت "سكين" صدره… إنقاذ حياة شاب 19 عاما في مستشفيات البشير

مواطن يعاني من أمراض نفسية يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

البنك المركزي يُصدر مذكرة للبنوك بشأن الدوام خلال عيد الأضحى

بدء موسم الخوخ والدراق .. ومدير السوق المركزي يوضح حول الاسعار

الأوقاف توضح حول تأجير بعض دورات المياه التابعة للمساجد الرئيسية

توجيه وايعاز من مدير الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين، 26-06-2023 11:24 ص

الخارجية الصينية: حادث "فاغنر" شأن داخلي روسي

649943aa4c59b7543833946e


الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الصينية دعم بكين لروسيا في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار، مشددة على أن محاولة التمرد المسلح من مجموعة "فاغنر" شأن داخلي روسي.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث باسم الخارجية إن الصين باعتبارها جارة صديقة لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا للتنسيق في العصر الجديد، تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار.

وشدد على أن "حادث مجموعة "فاغنر" شأن داخلي روسي ونعتقد أن بإمكان موسكو الحفاظ على الاستقرار الوطني... نحافظ على اتصالات مكثفة وجيدة على جميع المستويات مع روسيا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
230238

صحيفة روسية.. بريغوجين لا يزال قيد التحقيق بتهمة التمرد

64995ee142360449247416b5

أمير قطر يعرب لبوتين عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد

649949834c59b7465f56ff31

مصر.. انهيار مروع لمبنى سكني والأمن يبحث عن الضحايا

_114936332_trump_biden_16-10-20

عدد قياسي من الأمريكيين لا يريدون رؤية ترامب أو بايدن في الانتخابات

64994cfd4236045238108841

أردوغان سيزور الإمارات الشهر المقبل

64994054423604409f0590e3

نيويورك تايمز: أوكرانيا لم تتمكن من الاستفادة من تمرد بريغوجين

أخبار متعلقة
6497bdb242360407e906cbee

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره البولندي الوضع في روسيا

64928a6e42360402cd58269c

الصين: نأمل بأن تحمي ألمانيا استقلاليتها

image - 2023-06-21T091428.680

تايوان ترصد إبحار حاملة طائرات صينية عبر المضيق

1687238801033

بايدن: العلاقات مع الصين على المسار الصحيح

633c65d842360464556ab323

بكين: لن نقدّم أي تنازلات لأمريكا بشأن تايوان

648ac8854c59b73e256f1b1b

الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!