الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 11:28 ص

الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!

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الوكيل الاخباري- نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الخميس بإطلاق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الخميس 15 يونيو 2023 أطلقت الصين 41 قمرا صناعيا إلى الفضاء، وسجّلت رقما قياسيا وطنيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية".

وأضاف البيان:" ان الأقمار إرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع Long March، تم إطلاقه من مركز Taiyuan  الفضائي، تمام الساعة 13:30 بتوقيت بكين (08:30 بتوقيت موسكو)، وكانت هذه العملية هي العملية رقم 476 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".

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روسيا اليوم

 

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