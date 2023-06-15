الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!

الوكيل الاخباري- نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الخميس بإطلاق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الخميس 15 يونيو 2023 أطلقت الصين 41 قمرا صناعيا إلى الفضاء، وسجّلت رقما قياسيا وطنيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية".



وأضاف البيان:" ان الأقمار إرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع Long March، تم إطلاقه من مركز Taiyuan الفضائي، تمام الساعة 13:30 بتوقيت بكين (08:30 بتوقيت موسكو)، وكانت هذه العملية هي العملية رقم 476 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".

اضافة اعلان

روسيا اليوم