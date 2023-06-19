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الإثنين، 19-06-2023 09:17 ص

بكين: لن نقدّم أي تنازلات لأمريكا بشأن تايوان

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الوكيل الإخباري - شدّدت بكين على أنّها لن تقدّم أي تنازلات بشأن تايوان، مؤكدة أنّ على الصين والولايات المتحدة الاختيار بين التعاون أو الخلاف.

وقال كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين في بكين، أنّ بلاده لن تقدّم لأمريكا أي تنازلات بشأن تايوان، مشيراً إلى على البلدين الاختيار بين التعاون والخلاف. 

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وأضاف: «على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل، يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلاً مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها».


ومن المرجّح أن يجري بلينكن محادثات مع الرئيس الصيني، شي جينبيغ، في اليوم الأخير من زيارته التي تهدف لتهدئة التوتر بين البلدين.

 

البيان


 




 

 


 

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