الخارجية الفلسطينية تصدر اعلان هام لأسر طلبتها الدارسين في الجامعات الروسية

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع خلية الأزمة في الوزارة على مدار الساعة أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين في الدول كافة ، وفي القارة الأوروبية خاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة، للاطمئنان على سلامتهم وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة.

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وأعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن بإمكان الأسر وذوي الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الروسية إرسال مبالغ مالية لأبنائهم الطلبة من خلال الوزارة، عبر الاتصال على رقمي الهاتف ٠٥٩٤٢٢٤٨٥٣/ ٠٥٩٩٠٦٠٢٤٢ مصطحبين معهم المبلغ المالي بالدولار وصور هوية الشخص المرسل، ومعلومات دقيقة عن اسم الطالب المستفيد واسم جامعته والمدينة التي يدرس فيها ورقم هاتفه، ما بين الساعة ٩-١٣ في مقر الوزارة.



في السياق، دعت الوزارة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية الذين عادوا الى أرض فلسطين عن فتح قناة تواصل بينهم وبين وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم وعلى دراستهم، وطالبت جميع طلبتها الذين عادوا من أوكرانيا الدخول الى الرابط الالكتروني التالي: https://bit.ly/3sN2UwH وتعبئة البيانات المطلوبة.

وفا

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