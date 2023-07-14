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الجمعة، 14-07-2023 01:42 م

الخارجية اللبنانية: اجتماع مع "اليونيفيل" بحث في سبل تطبيق ولايتها ومعالجة الثغرات الميدانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عقد اجتماع لفريق العمل المشترك بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة باليونيفيل" تم خلاله بحث سبل تطبيق ولايتها ومعالجة الثغرات الميدانية.

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وقالت الخارجية في بيان إنه "في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة باليونيفيل عقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك من الطرفين في السرايا الحكومية، بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة اليونيفيل".

وقد هدف الاجتماع إلى "بحث أفضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية. وتمّ الاتفاق على أن يُصار إلى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة".

 




 

 


 

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