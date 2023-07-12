لبنان: من مصلحة اليونيفيل ان يواكبها الجيش في تحركاتها

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء، "إنه من مصلحة قوات اليونيفيل أن يواكبها الجيش في تحركاتها ونريد أن تقوم بواجبها دون مشكلات".

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وفي تصريح بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل قال:"هناك تعاون كامل في الجنوب، ونحو 80 بالمئة من دوريات الأمم المتحدة تتم بوجود الجيش اللبناني، ونريد ان تكون النسبة أكثر كي لا يواجهوا مشكلات، لأن الأهالي يشعرون براحة أكثر بوجود الجيش"وعن موضوع الحديث عن أمكان توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل في الجنوب قال:" هناك اتفاق عقد عام 2006 وقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 1701 وهناك عمل على الأرض بين اليونيفيل والجيش اللبناني، وعلاقة بينهما، نحن نريد ان تقوم قوات اليونيفيل بواجبها من دون مشكلات، ولذلك والأفضل لها،وهي على قناعة بذلك، ان يواكبها الجيش اللبناني.



وكان وزير الخارجية اللبناني اعلن في بيان"انه بحث مع سفيرة فرنسا آن غريو في موضوع اليونيفيل وخصوصاً أنّنا نطالب بإزالة الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لها السنة الماضية حول توسيع حركتها في الجنوب، وأبلغناها استعداد الجيش لمواكبة اليونيفيل في تحركاتها ".

بترا