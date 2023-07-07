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الجمعة، 07-07-2023 12:22 ص

3 ملايين لاجئ ونازح سوداني

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الوكيل الاخباري - قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، إن قرابة ثلاثة ملايين شخص نزحوا داخلياً أو عبروا الحدود هرباً من الصراع في السودان في أقل من ثلاثة أشهر.

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وأظهرت أحدث الأرقام التي سجلتها مصفوفة تتبع حركة النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، أن 700 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة للسودان بالإضافة إلى أكثر من 2.2 مليون شخص نزحوا داخلياً.


وتشير الأرقام التي نقلها مركز أخبار الأمم المتحدة، إلى أن حركة النزوح الأكبر كانت من الخرطوم بنسبة 67 بالمئة، ثم دارفور بنسبة 33 بالمئة من إجمالي النازحين.


وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، أن الحصول على الغذاء والرعاية الصحية ومواد الإغاثة الأساسية صعب للغاية، مشيرة أنه بينما يعيش أغلب النازحين واللاجئين في المجتمعات المضيفة، فإن أكثر من 280 ألفاً منهم يعيشون في ملاجئ بما فيها الخيام والأبنية العامة والملاجئ البدائية وخصوصاً في ولاية النيل الأبيض.

 




 

 


 

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