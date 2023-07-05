الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الأربعاء، 05-07-2023 12:20 م

الخارجية التركية: نتمسك بفكرة تمديد صفقة الحبوب

الحبوب55


الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده تتمسك بفكرة تمديد صفقة الحبوب التي ينتهي سريان مفعولها بعد أقل من أسبوعين.

وقال فيدان في خطاب ألقاه في الاجتماعي الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز المنعقد اليوم الأربعاء في باكو: "تمكنت تركيا من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم المواضيع. بفضل "مبادرة البحر الأسود" تمكنا من جلب روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية. تتمسك تركيا بفكرة الحفاظ على هذه المبادرة حية ونأمل بدعمكم".

اضافة اعلان


وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، بأنه لا توجد هناك أسس لتمديد "مبادرة البحر الأسود" التي ينتهي سريان مفعولها في 17 يوليو الجاري.


وأشارت الوزارة إلى أن قيادة الأمم المتحدة لا تزال صامتة بشأن مسألتين غير مريحتين لها وهما تفجير جزء من خط أنابيب الأموانيا "تولياتي – أوديسا" والشحن المجاني للأسمدة الروسية إلى البلدان الفقيرة. وأشارت إلى أن الغرب يعلن علنا أنه لا يمكن أن يكون هناك تخفيف في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأسمدة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a53800423604194511800a

خبير: النزاع في أوكرانيا أظهر ضعفا جديا للمدفعية الغربية

64a5325e4236040b6972f5d3

زاخاروفا: الغرب رد بشكل غير طبيعي على نجاح طالبان في مكافحة المخدرات

497910

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

64a527eb42360416706a9f4f

رئيس أذربيجان: يجب على فرنسا الاعتذار

64a51ea04c59b773bd6b3d78

الجيش اللبناني يتصدى لآلية إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق

image - 2023-07-05T111956.256

الاستخبارات البريطانية: قائد القوات الجوية الروسية لم يظهر للعلن منذ تمرد فاجنر

أخبار متعلقة
1688126212539

روسيا: لا يوجد أسباب لتمديد صفقة الحبوب

64802c0f4c59b7136d5978b5

زاخاروفا: كان من السهل التنبؤ برد فعل الغرب على تدمير محطة كاخوفسكايا

image - 2023-06-07T102152.324

سيئول تحتج على اختراق الصين وروسيا لمنطقة دفاعها الجوي

626341-638654361

أوكرانيا جنّدت عملاء داخل روسيا لتنفيذ هجمات بمسيَّرات

image - 2023-06-05T160802.440

روسيا تعلن صد هجوم "واسع النطاق".. وكييف صامتة

237970 (1)

الخارجية الروسية لا ترى أفقا لتمديد صفقة الحبوب