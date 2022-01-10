السعودية ..الكشف عن العقوبة المالية المترتبة على الأشخاص المخالفين لاجراءات كورونا

الوكيل الإخباري-كشفت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن الاجراءات الاحترازية ضد كورونا والعقوبة المالية المترتبة على الأشخاص في حال مخالفتها.

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حيث أوضحت في بيان عبر صفحتها الخاصة على تويتر :"إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)".

وأضافت ان عقوبة الفرد في حال مخالفة هذه الاجراءات 1000 ريال،وتتضاعف العقوبة في حال التكرار لتصل إلى 100000 ريال.





عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19). pic.twitter.com/xRHtwnbgFg January 10, 2022

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