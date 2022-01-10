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الإثنين، 10-01-2022 01:37 م

السعودية ..الكشف عن العقوبة المالية المترتبة على الأشخاص المخالفين لاجراءات كورونا

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الوكيل الإخباري-كشفت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن الاجراءات الاحترازية ضد كورونا والعقوبة المالية المترتبة على الأشخاص في حال مخالفتها.

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حيث أوضحت في بيان عبر صفحتها الخاصة على تويتر :"إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)".

 

وأضافت ان عقوبة الفرد في حال مخالفة هذه الاجراءات 1000 ريال،وتتضاعف العقوبة في حال التكرار لتصل إلى 100000 ريال.


 

 

تويتر

 




 

 


 

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