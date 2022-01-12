الأربعاء 12-01-2022
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الأربعاء، 12-01-2022 12:17 م

السودان.. تأجيل مظاهرات باتجاه القصر الجمهوري إلى غد الخميس

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الوكيل الاخباري- أعلنت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، عن تأجيل المظاهرة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، إلى يوم غد الخميس.

وحثت اللجان المشاركين في المظاهرات التي قالت إنها ستتجه إلى مقر القصر الجمهوري في الخرطوم، على الالتزام بالسلمية والانضباط.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: "نقول لمجلس العسكر إننا نحن الشارع الذي يقرر مصيره، وإن آلتك القمعية لم ولن تحدد لنا متى وأين سنخرج".

ويرى مراقبون أن التأجيل جاء ضمن تكتيكات جديدة الهدف منها إرهاق الأجهزه الأمنية، التي دائما ما تتخذ إجراءات مسبقة، مثل إغلاق الجسور والطرق.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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