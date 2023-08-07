النيجر: المجلس العسكري يغلق المجال الجوي حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري - أعلن المجلس العسكري في النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر.

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وبحسب وكالة الأنباء النيجيرية، ذكر المجلس في بيان، اليوم الاثنين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الليلة الماضية وحتى إشعار آخر"، مشددا على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.



ويأتي الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للنيجر مع قرب انقضاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للعسكريين لإعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.



وفرضت "إيكواس" الأحد الماضي، عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر على القادة العسكريين الجدد في النيجر، وأمهلتهم أسبوعا لإنهاء احتجاز الرئيس محمد بازوم وإعادته لمنصبه، مهددة باستخدام القوة إذا لم يتم التراجع عن الانقلاب.



وكانت عناصر من الحرس الرئاسي اعتقلت الرئيس بازوم، وإعلان تعيين رئيس الحرس عبد الرحمن تياني قائدا جديدا، قبل إغلاق المؤسسات الوطنية.



بترا