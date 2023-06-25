الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد سيطرتها على رئاسة قيادة قوات الاحتياطي المركزي التابعة لقوات الشرطة السودانية، حيث يعد الموقع نقطة عسكرية استراتيجية جنوبي العاصمة الخرطوم.

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وشهدت رئاسة قيادة قوات الإحتياطي المركزي، لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة وقتالا ضاريا، بين القوات المسلحة والدعم السريع، من خلال هجوم قامت به الأخيرة من 3 محاور.



وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني في بيان له، إن قوات الدعم السريع هاجمت قوات الاحتياطي المركز التابعة للشرطة السودانية في مقرها جنوب الخرطوم، مؤكدا أنه تم التصدي للهجوم، وتكبيد الدعم خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات المقاتلة.

روسيا اليوم