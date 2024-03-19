الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على بيلغورود

الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 9 صواريخ RM-70 Vampire تشيكية أطلقتها قوات كييف باتجاه مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.



وجراء القصف المتكرر على أراضي المقاطعة، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود أنه سيتم نقل حوالي 9 آلاف طفل إلى مناطق أخرى بسبب القصف الأوكراني المستمر.

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وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن 16 شخصا قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال الأسبوع الماضي بسبب القصف الأوكراني.



وراجمات صواريخ RM-70 Vampire نسخة عن راجمات "أروغان" السوفيتية أنتجت في سبعينات القرن الماضي، وتصنعها شركة EXCALIBUR ARMY التشيكية وتحظى بفعالية عالية وتستخد في الكثير من الجيوش.

روسيا اليوم