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الثلاثاء، 19-03-2024 02:22 م

الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على بيلغورود

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الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 9 صواريخ RM-70 Vampire تشيكية أطلقتها قوات كييف باتجاه مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجراء القصف المتكرر على أراضي المقاطعة، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود أنه سيتم نقل حوالي 9 آلاف طفل إلى مناطق أخرى بسبب القصف الأوكراني المستمر.

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وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن 16 شخصا قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال الأسبوع الماضي بسبب القصف الأوكراني.

وراجمات صواريخ RM-70 Vampire نسخة عن راجمات "أروغان" السوفيتية أنتجت في سبعينات القرن الماضي، وتصنعها شركة EXCALIBUR ARMY التشيكية وتحظى بفعالية عالية وتستخد في الكثير من الجيوش.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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