الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا شرق طوباس

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

كتائب القسام تستهدف دبابة بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بقوة صهيونية في مدينة حمد

دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

القوات المسلحة: 5 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل

31184 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

الثلاثاء، 12-03-2024 03:25 م

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

65f04197423604273472d60d


الوكيل الإخباري- أفادت الخارجية الروسية بأن روسيا منعت 347 شخصا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من الدخول إلى أراضيها، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة.

وجاء في بيان الوزارة: "تطلبت الرد بإجراءات جوابية، السياسة العدائية من جانب دول البلطيق تجاه روسيا، والضغط النشط من قبل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا لفرض عقوبات على بلدنا، والتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، والحملة الوحشية للهدم الجماعي للأراضي الروسية، وكذلك محاولات إعادة كتابة التاريخ، وتمجيد النازية، فضلا عن الخط الإجرامي الذي تتبعه دول البلطيق لتزويد نظام كييف بالأسلحة، كل ذلك يتطلب تدابير انتقامية ضد المتورطين في التصرفات الشنيعة".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f047c3423604273472d618

الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق وزير داخلية إستونيا

11

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

113-174013-iliouchine-il-76-russia-3

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

65f0462d42360448f87bbeb9

وزارة الدفاع الإيطالية: سفينة حربية تسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر

65f0427d42360445170ed731

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

لبنان

دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

أخبار متعلقة
65e304734c59b701316658dc

فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

65e078ee4236047a3f3d0af8

خبير أمريكي: إرسال "الناتو" قواته إلى أوكرانيا سيضع العالم على حافة الفناء

65dd729a4236044018331a87

روسيا : اسقاط ثلاث مسيرات جوية معادية فوق مقاطعتي بريانسك وبيلغورود

65dc86cf4c59b760c10f0088

سالدو: زيلينسكي وآلته الإعلامية يتعمدون تقليل خسائرهم الحقيقية بـ10 مرات

550157

زيلينسكي ينتظر "ميراج" الفرنسية

65db28f14c59b70cbb4a0601

وزير أوكراني: لدينا صواريخ أوكرانية الصنع مداها 700 كيلومتر