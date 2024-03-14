الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها لتسميم العسكريين الروس

الوكيل الإخباري - فكك الأمن الروسي خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم العسكريين الروس بمواد كيميائية، حاولوا دسّها في أطعمة المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "كشفت أجهزتنا في مدينة سان بطرسبورغ نشاط خلية تابعة لتنظيم "الفيلق التطوعي الروسي" الأوكراني، خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمواد كيميائية شديدة السّمية، حاولوا دسها في شحنة من الأطعمة والمستلزمات التي تجمع بمبادرات تطوعية".



كما لفت البيان إلى أن عناصر الخلية حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية الحيوية في بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

RT