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الإثنين، 03-07-2023 01:55 م

الدفاع الأوكرانية تعترف بحالات سلوك غير لائق لعسكريين أوكرانيين

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الوكيل الإخباري- صرح النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني ألكسندر بافليوك بأن الوزارة ستجري تحقيقا في حالات سوء سلوك لعسكريين أوكرانيين، مضيفا أنه ستتم معاقبة كل المسؤولين عنها.

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وكتب بافليوك في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "تم نشر معلومات عن حالات منفصلة لسلوك غير لائق للعسكريين التابعين لمركز التجنيد الإقليمي والدعم الاجتماعي تجاه مواطني أوكرانيا. أشير إلى أن جميع الحالات التي تشوه سمعة أي عسكري وضابط أوكراني لن تترك دون رد فعل قاس. في كل حالة من هذه الحالات ستجرى تحقيقات رسمية وسيعاقب المسؤولون عنها بدقة وفقا للقانون الموجود".

وأفادت قناة "تي أس أن" الأوكرانية في نهاية يونيو الماضي أن قائدا قام بضرب جندي من لفوف "لأسباب وقائية". وفي أبريل الماضي وقع حادث مماثل في منطقة إيفانو فرانكوفسك، حيث ضرب ضابط جنديا أيضا. وقبل شهر من ذلك قام ضابط أوكراني في منطقة جيتومير بضرب جندي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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