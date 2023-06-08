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الخميس، 08-06-2023 12:53 م

زيلينسكي يكذّب «واشنطن بوست» وينفي تورّط أوكرانيا في تخريب «نورد ستريم»

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الوكيل الإخباري - نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لمجموعة الإعلام الألمانية أكسيل سبرنجر، تورط حكومته في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2.

وقال زيلينسكي، طالباً تقديم دليل على تورط أوكرانيا: أنا الرئيس وبالتالي أصدر الأوامر، لم تفعل أوكرانيا أي شيء من هذا القبيل، لم أكن لأتصرف بهذه الطريقة أبداً. وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني التي نشرت أمس الأربعاء، رداً على مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الثلاثاء الماضي.

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أنه قبل ثلاثة أشهر من التفجيرات التي جرت في سبتمبر 2022، علمت الحكومة الأمريكية من وكالة استخبارات أوروبية، أن الجيش الأوكراني يخطط سراً لمهاجمة خطوط الأنابيب باستخدام غواصين قدموا تقارير مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة.

 

وتعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 لأضرار جسيمة جراء الانفجارات التي أحدثت ما مجموعه أربعة ثقوب في خطوط الأنابيب بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.


وكانت خطوط الأنابيب التي تمر تحت البحر تنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن في البداية من تأكيد التقارير بشكل مستقل، فإنها لا تزال تشارك المعلومات مع أجهزة الاستخبارات في ألمانيا ودول أخرى، كما تم إبلاغ أعضاء مجلس النواب الألماني، البوندستاج، في وقت لاحق، وفق صحيفة واشنطن بوست.

 

ويعتقد على نطاق واسع أن التفجيرات كانت جراء عمل تخريبي، رغم أنه لم يتضح بعد من نفذ الهجوم.

 

وتجري كل من ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات في الأمر.

 

البيان

 

 




 

 


 

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