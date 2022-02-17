الدفاع التركية: تحييد 9 إرهابيين شمالي سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.



وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، الخميس، مواصلة الجيش التركي ضرب الإرهابيين في أوكارهم.



وأوضحت أن الإرهابيين الـ 9 كانوا يتجهزون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "درع الفرات"، قبل أن تتمكن قوات الكوماندوز التركية من تحييدهم.



واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

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