الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 02:22 م

الدفاع التركية: تحييد 9 إرهابيين شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، الخميس، مواصلة الجيش التركي ضرب الإرهابيين في أوكارهم.

وأوضحت أن الإرهابيين الـ 9 كانوا يتجهزون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "درع الفرات"، قبل أن تتمكن قوات الكوماندوز التركية من تحييدهم.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

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