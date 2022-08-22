الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة سفينتين تحملان منتجات زراعية، الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، كجزء من "صفقة الغذاء".



وجاء في بيان الوزارة عبر "تويتر": "إن شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا يستمر كما هو مخطط له تحت إشراف مركز التنسيق المشترك. اليوم صباحا، غادرت سفينتان الموانئ الأوكرانية".



وفي 22 يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر بحري آمن.

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روسيا اليوم