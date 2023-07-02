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الأحد، 02-07-2023 01:29 م

هجوم روسي مضاد لتقدم القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم مجموعة " الشرق" في الجيش الروسي أوليج تشيخوف، لوكالة تاس الروسية، إن جنود المجموعة القتالية شنوا هجمات مضادة لتقدم الجيش الأوكراني في المناطق الواقعة بين رافنوبل وماكاروفكا في منطقة جنوب دونيتسك.

وأوضح المتحدث أن "وحدات الخطوط الأمامية في مجموعة "الشرق"، مدعومة بالمدفعية، فتحت النيران ضد تقدم قوات العدو في المناطق الواقعة بين رافنوبل وماكاروفكا في منطقة جنوب دونيتسك، ما أسفر عن تدمير القوة البشرية للمقاتلين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

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وأضاف تشيخوف أن نيران المدفعية دمرت طاقم مدفع هاون قرب منطقة زولوتايا نيفا، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" بالقرب من نوفي كومار، وشاحنة صغيرة تقل قوميين على مقربة من بلدة بريتشيستوفكا".


وقال تشيخوف إن القوات الجوية أصابت مجموعات من المقاتلين ودمرت ثلاث مركبات مدرعة قتالية بالقرب من أوروزينوي ومجموعة من المقاتلين بالقرب من ماكاروفكا ونوفودونتسكوي.


وقال المتحدث باسم مجموعة قتال "الشرق"، إن المجموعة القتالية دمرت عددا كبيرا من مقاتلي العدو ومعداتهم أثناء إحباط هجوم للجيش الأوكراني في منطقة أوجلدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.


وأوضح المتحدث أن هذا حدث بفضل براعة السيطرة على أطقم القتال من قبل قائد فوج قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إيفجيني سميرنوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.


وقال تشيخوف "عند إحباط محاولة القوات الأوكرانية في منطقة أوجلدار، أتاحت السيطرة العملياتية البارعة من قبل الكولونيل إيفجيني سميرنوف تدمير عدد كبير من المقاتلين ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية."


وأضاف تشيخوف "أسفر إطلاق النيران على مواقع القوميين في الوقت المناسب عن منع نقل احتياطيات إضافية للعدو عند صد هجوم ليلي ضد مستوطنة أوروزينوي. وتم تهيئة الظروف المواتية في نفس الوقت لنقل وحدات البنادق الآلية لقوات مجموعة "الشرق" إلى مواقع جديدة كانت تحتلها القوات الأوكرانية في وقت سابق".

 

البيان

 




 

 


 

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