السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمن الروسي يداهم مقر "فاغنر" في بطرسبورغ

قرار مُرتقب لرفع أسم الأردن من القائمة الرمادية

تفاصيل وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة

السعودية تعلن عن عدد الحجاج الذين استقبلتهم خلال 54 عاما

وفاة وزير سعودي سابق

فيديو - شهيد وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

وفيات السبت 24-6-2023

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

طائرتان مسيرتان تهاجمان بلدتي القرداحة وسلحب في سوريا

السبت، 24-06-2023 08:50 ص

قائد "فاغنر" يتهم الجيش الروسي بقصف قواته.. وموسكو تنفي

202301110636-main.cropped_1673393818-800x549


الوكيل الإخباري - اتهم قائد قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته، أمس الجمعة، بينما نفت موسكو ذلك.

وقال قائد "فاغنر" في رسالة صوتية نشرها مكتبه تحمل نبرة غاضبة، إن قصف الجيش الروسي أسفر عن مقتل عدد "ضخم" من قواته، متوعدا بـ"الانتقام".

اضافة اعلان


وأضاف بريغوجين أن "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكدا أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتم "إيقافه"، وداعيا الجيش إلى "عدم مقاومة قواته".

وقال: "شنوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قتل عدد هائل من مقاتلينا"، وأكد أن شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.


كما اتهم بريغوجين وزير الدفاع الروسي، بأنه طلب إخفاء ألفي جثة من مقاتلي "فاغنر" في مشرحة.


وأوضح بريغوجين أن عدد مقاتلي "فاغنر" يبلغ 25 ألفا، داعيا "الروس للانضمام إليهم"، لكنه نفى أي نية لقيادة "انقلاب عسكري".

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف معسكرات المجموعة، التي لعبت دورا بارزا في التقدم الروسي داخل أوكرانيا.


وقالت الوزارة للصحفيين إن "المعلومات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على المعسكرات الخلفية العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر كاذبة".


وأضاف الوزارة أن "جميع الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نيابة عن بريغوجين بشأن الضربة المزعومة لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64966e0f423604142c282533

حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق المدينة

645x344-1667586305765

الأمن الروسي يداهم مقر "فاغنر" في بطرسبورغ

236174

الكرملين: بوتين "مطلع" على مزاعم بريغوجين والإجراءات قادمة

yg_2

وزارة الدفاع الروسية توجه نداء لمقاتلي "فاغنر" لعدم التورط في مغامرة إجرامية

243608

روسيا.. فاغنر تعلن التمرد المسلح وموسكو تشدد الإجراءات الأمنية

م

السعودية تعلن عن عدد الحجاج الذين استقبلتهم خلال 54 عاما

أخبار متعلقة
648da15a4c59b718784d2f50

ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا يجب أن تقاضي مارك ميلي

209465

«فاغنر» تعلن رفضها توقيع عقود مع وزير الدفاع الروسي

image (47)

روسيا تصد هجمات أوكرانية على الجبهة الجنوبية

233948

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد

646f42d142360423d2320b66

روسيا تنزل إلى المياه سفينة دوريات جديدة للقوات الخاصة

646f1e1642360416cb1ae8b2

معلق بريطاني: الهجوم على بيلغورود قد يجلب كارثة لأوكرانيا