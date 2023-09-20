الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو

اعلان صادر عن وزارة العمل

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

الأربعاء، 20-09-2023 03:03 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني

650adb7642360479bf230b58


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط طائرة من نوع "سو-24" و42 مسيرة خلال اليوم الماضي.

اضافة اعلان


وصدت القوات الروسية خلال اليوم الماضي (الثلاثاء)، هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 70 عسكريا.


- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 5 هجمات شنتها قوات كييف، وبلغت خسائر العدو حوالي 180 جنديا.


- في اتجاه جنوب دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية 135 عسكريا.


- على محور كوبيانسك دمرت القوات الروسية نظام الصواريخ المضادة للطائرات "M1097 Avenger" أمريكي الصنع.


- على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما قوات كييف، وتمكنت من القضاء على حوالي 70 عسكريا.


- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي، 4 صواريخ من نوع "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650acf2a4c59b7031332e862

بوتين يقبل دعوة شي لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين

650a778a4c59b71c5738aa1c

تونس.. عودة تيار الكهرباء بعد انقطاع مفاجئ في كل المدن

650ae84e423604780c6dc2f6

هزة أرضية في تونس

650adfa342360476da1caf8b

هيئة الانتخابات في مصر تعلن شروط الترشح لسباق الرئاسة

1688030444381

البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة

650ae4254236047996318f27

إيران..21 جريحا بانفجار في مصنع للحديد في مدينة قم

أخبار متعلقة
64e7131c4c59b7084d5b7d20

مقتل جندي تركي في شمال العراق

308969

بريطانيا: بوتين قام بزيارة نادرة لمقر المنطقة العسكرية الجنوبية

64e48d674236045dec404b38

البنتاغون يعلق على عزم كييف تجنيد طيارين أجانب للقتال ضد روسيا

645d4d774236041f1874cda4

الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

64e341774c59b71ea22c17e5

محلل عسكري بريطاني يكشف عما يحدث في كواليس الغرب بشأن أوكرانيا