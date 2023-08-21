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الإثنين، 21-08-2023 04:45 م

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

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الوكيل الإخباري - وصل وفد عسكري إيراني اليوم الاثنين إلى موسكو لبحث التعاون العسكري بين القوات البرية في البلدين.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الروسي والإيراني أجريا محادثات في مقر القيادة العليا للقوات البرية الروسية، حيث تم بحث مسائل التعاون والتفاعل العسكري وسبل تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين.

 

وأكد القائد العام للقوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليوكوف، أن "روسيا الاتحادية تعتبر إيران من الدول الرئيسية في الشرق الأوسط، وهي شريك استراتيجي لروسيا، والحوار السياسي المكثف المستمر سمة مميزة للمرحلة الحالية من شراكتنا".

 

وتم خلال اجتماع القادة العسكريين التوصل إلى اتفاقات حول تعزيز التعاون بين القوات البرية في مختلف المجالات.


ومن المقرر أن يزور الوفد الإيراني المؤسسات التعليمية العسكرية للقوات البرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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