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الثلاثاء، 22-08-2023 08:38 ص

الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود دمّرت الليل الماضي زورق استطلاع أوكرانيّا اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

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كما أحبطت الدفاعات الروسية فجر اليوم الثلاثاء، هجوما إرهابيا أوكرانيّا بـ4 طائرات مسيّرة استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

وتصدت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.


وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.

 

RT

 




 

 


 

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