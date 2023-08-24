بريطانيا: بوتين قام بزيارة نادرة لمقر المنطقة العسكرية الجنوبية

الوكيل الإخباري - أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم (الخميس)، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام في 19 من أغسطس (آب) الجاري، بزيارة نادرة إلى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف أون دون الساحلية، الواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً من خط المواجهة.



وذكر التقييم اليومي المنشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن مقر المنطقة العسكرية يضم المسؤولين الذين يقومون بإدارة شؤون الحرب في أوكرانيا. وعقد بوتين اجتماعاً مع كبار الضباط، ومن بينهم رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف، الذي يواصل قيادة العملية في أوكرانيا.

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وجاء في التقييم أن مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة كانت قد استولت لفترة وجيزة على المقر الرئيسي في يونيو (حزيران) الماضي. ومن المرجح أن بوتين يرغب في إبراز سلطته وإظهار أن القيادة العسكرية العليا تعمل كالمعتاد.

الشرق الأوسط