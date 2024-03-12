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الثلاثاء، 12-03-2024 02:53 م

الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة أخرى قرب دونيتسك

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات المسلحة لبلدة نيفيلسكويه باتجاه مدينة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير: "قامت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية باتجاه دونيتسك بتحرير قرية نيفيلسكويه باتجاه دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية واحتلت خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية".

كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه أفدييفكا، وصدت 11 هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما فقد العدو أكثر من 380 عسكريا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 صاروخا من راجمات "هيمارس" و"غراد" و"فامباير" إضافة إلى صاروخ من طراز "توتشكا-أو".

وصدت القوات المسلحة الروسية 7 هجمات وهجمات مضادة في اتجاه كوبيانسك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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