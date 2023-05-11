الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 12 مسيرة وإسقاط مقاتلة Su-25

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 12 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وإسقاط مقاتلة أوكرانية Su-25 في خيرسون وتصفية أكثر من 550 جنديا ومرتزقا على كافة المحاور.



وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:



في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 125 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفعية أكاتسيا ذاتية الدفع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات الأوكرانية بمنطقة خاركوف.

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في محور كراسني ليمانسك، تصفية ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدميرمدفعي هاوتزر D-20 و D-30 .



في محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك ونفذت المقاتلات الروسية 8 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 95 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية نحو 230 جنديا ومرتزقا.



أيضا في محور دونيتسك دمرت القوات الروسية، مدافع هاوتزر D-30، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع. كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

روسيا اليوم