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السبت، 29-10-2022 03:04 م

الدفاع الروسية تعلن عن هجوم أوكراني إرهابي على سفن البحر الأسود

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجوم إرهابي شنته مسيرات أوكرانية على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا صباح اليوم في الساعة 4.20 فجرا، على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية التي كانت على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة سيفاستوبول.

شارك في الهجوم الإرهابي الأوكراني 9 مسيرات و7 مسيرات (بحرية).

تصدت قواتنا للهجوم الإرهابي على الطريق الخارجي لسيفاستوبول، إذ تم تدمير 4 مسيرات بحرية و3 مسيرات أخرى على الطريق الداخلي.

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جراء الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود أصيبت كاسحة الألغام البحرية إيفان غولوبيتس بأضرار طفيفة.


الهجوم الإرهابي الأوكراني استهدف سفن أسطول البحر الأسود التي تضمن ممر آمن "لسفن الحبوب" وفق المبادرة الدولية بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.


الهجوم الإرهابي تم تنفيذه من قبل القوات التابعة للمركز الخاص 73 الأوكراني للعمليات البحرية بتوجيه من متخصصين بريطانيين موجودين في مدينة أوتشاكيف، بمنطقة نيكولايف.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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