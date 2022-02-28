الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 10:59 ص

الدفاع الروسية: تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية

5dff8fb042360420fd78da08_0


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية.

اضافة اعلان

 

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عبر المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زاباروجيتس النووية والمناطق المحيطة بها بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل".

كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار الأوكرانيتين.


وقال كوناشنيكوف خلال إحاطة إعلامية "في المجموع، ومنذ بداية العملية، أصابت القوات المسلحة الروسية 1114 هدفا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية".


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202227234924267102968

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

resize

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

image (4)

حاكم البنك الروسي المركزي: لدينا بديل عن نظام "سويفت"

w

روسيا تحذر من إغراق أوكرانيا بالسلاح

2202227211242332176636

الجامعة العربية تدعو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً

f

الرئيس الأوكراني: وقعت على طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار متعلقة
621c79904c59b7340b2189eb

الدفاع الروسية تبلغ سكان كييف بوجود ممر آمن لمغادرة المدينة

000_1J60CE

روسيا: لدينا شكوك بأن طائرات أمريكية وجَّهت زوارق أوكرانية لمهاجمة سفننا في البحر الأسود

AFP_323Y8UP

مسؤول أوكراني : الوضع بكييف تحت السيطرة

be602556-de70-4bff-a099-7ac7ea5eb8f2

الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية

main_image621799d36136a

روسيا: تدمير 11 قاعدة جوية بأوكرانيا

1035866579_550_0_2598_2048_1920x0_80_0_0_da1f71ce1d18b61ce488e643ed021da2

الدفاع الروسية: تم تعطيل 74 هدفا أرضيا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية