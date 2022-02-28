الدفاع الروسية: تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية.

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وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عبر المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زاباروجيتس النووية والمناطق المحيطة بها بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل".



كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار الأوكرانيتين.



وقال كوناشنيكوف خلال إحاطة إعلامية "في المجموع، ومنذ بداية العملية، أصابت القوات المسلحة الروسية 1114 هدفا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية".





سبوتنيك

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