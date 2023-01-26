الدفاع المدني السعودي يحذر من القاتل الصامت

الوكيل الاخباري- وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، عدة نصائح للجمهور للوقاية من أخطار "الفحم والحطب" بعد وفاة ثلاثة أشخاص بسبب ذلك.



وفي مقطع عبر حسابها بموقع "تويتر"، دعت مديرية الدفاع المدني، لعدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل، وأوصت بتهوية المكان منعا للاختناق.



كما أوصت بإبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء الحطب عند الخروج من المنزل وعند النوم.

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وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بعد تعرضهم لحادث اختناق ناتج عن إشعال الفحم في "خيمة مغلقة" جنوب مركز لينا بالحدود الشمالية للمملكة.



روسيا اليوم