الدنمارك: لن نسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا من جانب واحد

الوكيل الإخباري- صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بوولسن بأن بلاده لن توافق على نقل مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا إلا بالتعاون مع الدول أخرى.

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وقال بوولسين لقناة "TV 2"، اليوم الثلاثاء: "لن نفعل ذلك إلا بالتعاون مع الدول الأخرى. وسنبحث هذا الموضوع أيضا مع الأمريكيين. وبحسب تقييماتي سنتمكن من الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن في المستقبل القريب"، مدققا أنه يجب أن يتم ذلك قبل بداية عطلات الصيف.



وتدل نتائج اسطلاع للرأي العام أجراه معهد "Voxmeter" الاجتماعي بطلب من وكالة "Ritzaus Bureau" على أن 40% من سكان الدنمارك يؤيدون نقل المقاتلات الدنماريكة بشرط أنه يتم ذلك بالتعاون مع الدول الأخرى. وعارضه 34% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم يتمكن 25% من الإجابة عن هذا السؤال.

روسيا اليوم