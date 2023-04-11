الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

ولي العهد يبحث مع حاكمة طوكيو تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال

الملك والملكة وولي العهد يلتقون إمبراطور اليابان

المياه : المنخفض الأخير رفع الموسم المطري الى 105%

الثلاثاء، 11-04-2023 03:09 م

الدنمارك: لن نسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا من جانب واحد

image_750x_63d9767e53ff6


الوكيل الإخباري- صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بوولسن بأن بلاده لن توافق على نقل مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا إلا بالتعاون مع الدول أخرى.

اضافة اعلان

 

وقال بوولسين لقناة "TV 2"، اليوم الثلاثاء: "لن نفعل ذلك إلا بالتعاون مع الدول الأخرى. وسنبحث هذا الموضوع أيضا مع الأمريكيين. وبحسب تقييماتي سنتمكن من الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن في المستقبل القريب"، مدققا أنه يجب أن يتم ذلك قبل بداية عطلات الصيف.

وتدل نتائج اسطلاع للرأي العام أجراه معهد "Voxmeter" الاجتماعي بطلب من وكالة "Ritzaus Bureau" على أن 40% من سكان الدنمارك يؤيدون نقل المقاتلات الدنماريكة بشرط أنه يتم ذلك بالتعاون مع الدول الأخرى. وعارضه 34% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم يتمكن 25% من الإجابة عن هذا السؤال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
335451-1563132964

بريطانيا: تعيين سيدة مديرا لجهاز الاتصالات الحكومية لأول مرة

64353a3b42360461bf5dff93

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

image (2)

كييف توضح حقيقة تجسس واشنطن على زيلينسكي

6435377d42360455f23b112e

الحزب الجمهوري يريد من ترامب أن يبتعد عن انتخابات مجلس الشيوخ 2024

dbe0c0c9-image-scaled

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

64352fca423604600c1a7715

القوة البرية للجيش الإيراني تزيح الستار عن إنجازات جديدة

أخبار متعلقة
642aabe842360433670fd265

النرويج والدنمارك تعتزمان إمداد أوكرانيا بـ 8 آلاف قذيفة