صحيفة: يتم تدريب القوات الأوكرانية على القتال في المناطق المأهولة بالسكان استعدادا للهجوم المضاد

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "بيلد"، بأن المدربين الألمان يعملون على تدريب قوات كييف على القتال في المناطق المأهولة بالسكان، تأهبا للهجوم الأوكراني المضاد.



الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا ومرتزقة

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وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجنود الأوكرانيين، يستعدون لهجومهم المضاد، في عشرات القواعد العسكرية داخل الأراضي الألمانية.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتم تدريب القوات الأوكرانية في المناطق المأهولة بالسكان، ويتم تدربهم داخل القواعد الألمانيةعلى استخدام دبابات Leopard 2 ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع Panzerhaubitze 2000.



ونوهت الصحيفة، بأن القواعد الألمانية تضم حاليا أكثر من 1000 جندي أوكراني.



وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه كان من المقرر شن الهجوم الأوكراني المضاد الأوكراني في 30 أبريل الجاري.



وأشار عدد من الخبراء لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة التي تطلقها كل من كييف وواشنطن، وأنها قد تكون جزءا من حملة تضليل مدروسة.

RT