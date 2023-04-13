الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الحنيفات: التمور الاردنية تستحوذ على 15 % من السوق العالمي

إتلاف نحو 36 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك منذ بداية رمضان

أكثر من 6 آلاف مشترك في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الأمطار تعيد الحياة إلى سيل الزرقاء - فيديو وصور

التعليم العالي يوحد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة الدراسات العليا تسجيلها في جميع الجامعات

تونس تسجل 766 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي

الحموي: الطلب على الخبز اعتيادي

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

مصادر: البت بقرار تأجيل أو عدم تأجيل أقساط القروض خلال الأسبوع القادم

اندلاع النيران في مقر لويس فيتون بباريس بعد اقتحامه من قبل عشرات المحتجين

الخميس، 13-04-2023 03:52 م

إدارة بايدن تخصص 300 مليون دولار لبناء جسور في أنحاء أميركا

thumbs_b_c_fb58b389e8f039036f9ff5f04a370ab8


الوكيل الإخباري - قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستشكف الخميس عن تمويل قيمته حوالي 300 مليون دولار في إطار قانون البنية التحتية لبناء تسعة جسور في أنحاء الولايات المتحدة.

يمثل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، واحدا من الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأميركي. وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء على هذا القانون مع استعداد بايدن لمحاولة متوقعة لإعادة انتخابه.

اضافة اعلان


وبينما يزور بايدن أيرلندا، ستتوجه نائبته كاملا هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات في ثماني ولايات وفي العاصمة واشنطن. ( سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6437eed84236045d564952b0

تونس تسجل 766 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي

6437d5804236045c6307701a

السفارة الروسية في هنغاريا: الولايات المتحدة تحاول إثبات قدرتها على الإملاءات

6437edd94236044c1f077db7

الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية

6437e5ba4236045d564952a4

زابوروجيه: احتجاز مواطن قام بنقل بيانات سرية للقوات الأوكرانية

6437e76d4c59b71d003766cf

نجل نتنياهو يؤجج الخلاف مع الولايات المتحدة

6437db604c59b71d003766c7

الولايات المتحدة.. معدل الانتحار يقترب من مستوياته القياسية

أخبار متعلقة
image - 2023-03-30T090359.780

الجمهوريون في الكونغرس يشككون في الإنفاق الأمريكي لدعم أوكرانيا

3202328133859293561522

الرئيس الأمريكي : أزمة البنوك ما زالت قائمة ولم تنته

AEC3895A-CDF1-4D0D-9C01-3A0450181A76

اعترافاته ورطته.. الأمير هاري قد يواجه الترحيل من الولايات المتحدة

641c15914236042bea5f4861

"أكسيوس": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تواجه أزمة

641be7e24236047a5c280537

هل سيجبر البنتاغون أوكرانيا على تلغيم دباباتها "أبرامز"؟

641bf3a04236042b71756656

زاخاروفا: يريد المفلسون طباعة المزيد من الدولارات والبقاء في زمرة القادة