إدارة بايدن تخصص 300 مليون دولار لبناء جسور في أنحاء أميركا

الوكيل الإخباري - قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستشكف الخميس عن تمويل قيمته حوالي 300 مليون دولار في إطار قانون البنية التحتية لبناء تسعة جسور في أنحاء الولايات المتحدة.



يمثل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، واحدا من الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأميركي. وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء على هذا القانون مع استعداد بايدن لمحاولة متوقعة لإعادة انتخابه.

اضافة اعلان



وبينما يزور بايدن أيرلندا، ستتوجه نائبته كاملا هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات في ثماني ولايات وفي العاصمة واشنطن. ( سكاي نيوز )

