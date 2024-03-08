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الجمعة، 08-03-2024 10:42 م

الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي زيلينسكي في قصر دولما باهتشي بإسطنبول

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الوكيل الإخباري - قالت الرئاسة التركية في بيان مساء الجمعة، إن اللقاء الذي يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدأ في قصر دولما باهتشي بإسطنبول.

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وقال زيلينسكي في تدوينة على منصة "X" "لقد بدأت اجتماعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنا ممتن لتركيا لدعمها الموثوق به لأوكرانيا".


وأضاف "إن بلدينا والمنطقة برمتها والأمن الغذائي العالمي، يتطلبان أمنا غير مشروطٍ للملاحة في البحر الأسود.. يمكننا تحقيق ذلك، من خلال العمل معا".


وأفاد بأنهم مهتمون بتعزيز التعاون الثنائي والإنتاج المشترك مع شركات الدفاع التركية.

ووصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسطنبول اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

 

RT

 




 

 


 

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