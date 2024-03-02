السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن ارتفاع عدد الشهداء الى 6 بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

70 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية تموز الماضي

ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا

لبنان: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية

إعلامي أمريكي: إسرائيل ستُهزم حتى لو بدا للحظة أن الشر قد انتصر

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وفاتان وإصابة بتدهور مركبة في مأدبا

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين

صناعيون: وثيقة السياسة الصناعية خطوة متقدمة لتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي

السبت، 02-03-2024 12:44 م

إعلام غربي: ضباط استخبارات من جميع الدول الحليفة لكييف متواجدون في أوكرانيا

1000432370


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "لو موند" نقلا عن مصدر دبلوماسي في كييف أن ممثلين عن جميع أجهزة المخابرات التابعة للدول الحليفة لسلطات كييف يتواجدون في أوكرانيا.

وقال المصدر الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: "جميع الدول الحليفة لها وجود في أوكرانيا. نحن لا نتحدث عن وحدات قتالية، ولكن هناك ممثلين عن كل جهاز استخبارات على سبيل المثال".

اضافة اعلان


وأشار المصدر أيضا إلى أنه عند تسليم الأسلحة، من الضروري وجود أشخاص يمكنهم تقديم معلومات حول الاستخدام الصحيح للمعدات المستلمة.


وأضاف: "يتم استخدام أوكرانيا كأرضية اختبار للتكنولوجيا الجديدة. ويتم اختبار الطائرات المسيرة هناك أيضا. وإن التقنيين المشرفين على هذه الأسلحة، بالطبع، موجودون في مكان التجربة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
557562 (1)

ميلي يؤكد لبرلمان الأرجنتين أنه سيحكم مع دعم سياسي أو من دونه

1041124277_0_10_4931_2784_1400x0_80_0_0_c5d7dee8a4b7ffdc43106d792dfbdb4f

حزب الله يعلن ارتفاع عدد الشهداء الى 6 بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

65e2e3f54c59b701316658c9

لبنان: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار

11

والد مدير عام فرع البيئة بمكة في ذمة الله

65e2e5514c59b7204621d51b

أنقرة: لا معلومات عن لقاء بين أردوغان والأسد في موسكو

2023-10-30_16-39-57_966085

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين

أخبار متعلقة
65c0d0614236044bc76f9374

الدفاع الروسية تعلن تحييد 885 عسكريا وإسقاط 58 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

3546289_1697479532

بيان الصين الداعم لروسيا في مسألة أوكرانيا يقلق الغرب

65bf0a87423604506e0be37c

القوات الروسية تحرر عدة مواقع على محور دونيتسك

65be3b86423604523c6b4bf4

الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

519629

اعتقال صحفيين في موسكو خلال مظاهرة لزوجات جنود

519591

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا