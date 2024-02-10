السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

السبت، 10-02-2024 11:49 ص

سفير روسيا في أنقرة: علاقاتنا لا تتسم دائما بالسلاسة

324076


الوكيل الإخباري - أجرت وكالة نوفوستي، بمناسبة يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي، مقابلة مع السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف.

اضافة اعلان


وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا وتركيا لا تتسم دائما بالسلاسة، وتشوبها خلافات في بعض الأحيان، لكن رئيسا الدولتين يتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة للعمل.

وردا على عن كيفية تقييمه للعام الماضي، قال السفير: "كما تقول إحدى الأغاني: كانت السنة صعبة، كانت أصعب من سابقتها. وفعلا على الرغم من انتهاء الوباء، إلا أن المخاوف الكثيرة لم تندثر بعد. لقد بدأ العام الماضي بحدث مأساوي - زلزال قوي في جنوب شرق تركيا، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وأدى إلى دمار هائل. وبطبيعة الحال، بدأت روسيا على الفور في تقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة. تم إرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس المزودين بكل الوسائل اللازمة للبحث عن الناجين، وتم نشر مستشفى ميداني روسي في تلك المنطقة".  


وأضاف السفير: "بعد ذلك شهدت تركيا، انتخابات برلمانية ورئاسية. وخلالها حاول البعض استغلال موضوع العلاقات الروسية – التركية وزجه في اللعبة السياسية التركية الداخلية. ثم، في سياق التعيينات الجديدة في هياكل الحكومة التركية، كان علينا إعادة بناء نظام اتصالاتنا مع مراعاة هذه التغييرات".


ونوه السفير الروسي، بأن نهاية العام ترافقت بتشديد العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى صعوبات جدية للغاية في العلاقات التجارية - الاقتصادية الثنائية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c7489642360476305ec6b0

سفير الصين يرد على سؤال حول لقاء بوتين مع شي جين بينغ

65c742934c59b7238a66813d

بيسكوف: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات السيبرانية يوميا

529319

تايبيه ترصد 8 مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان

65c739504236041eef0bc2e9

رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

65c739b64c59b71f02256f16

بلومبرغ : ألمانيا ستفقد قريبا مكانتها كدولة صناعية عظمى

65c734ff4236041e8f4e2de5

3 جرحى سوريين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

أخبار متعلقة
65a276ff4236045ee22b2144

صحيفة: واشنطن تقدم السلاح ومعلومات استخباراتية لمسلحي حزب العمال الكردستاني

65a287444236040d4236dac2

السفارة الروسية تعلق على الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا

65a25350423604397234bc58

ضابط أوكراني سابق: الناتو لن يدخل في قتال مباشر مع روسيا لأجل أوكرانيا

659fbf8342360458446b2b49

مجلة أمريكية تنصح زيلينسكي: الوقت ليس حليفك

659facf54c59b775eb7ee042

روسيا تتصدر التصنيف العالمي للقوة العسكرية من حيث عدد الدبابات والسفن الحربية

659f8bf1423604153b29e194

أنقرة تتحدث عن احتمال محادثات هاتفية وشيكة بين أردوغان وبوتين