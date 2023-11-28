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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 04:24 م

الرئاسة التركية تعلن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني التي كانت مقررة اليوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة التركية تأجيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، دون أن تذكر أسباب التأجيل.

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وقالت الرئاسة التركية لوكالة "فرانس برس" إن الرئيس الإيراني إبراهيم لن يقوم بهذه الزيارة، ولم يتضح ما إذا كانت الزيارة أُلغيت أو أُرجئت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال: "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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