الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع "آدا" الأرذبيجانية

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

الخارجية: إجلاء 54 أردنياً من قطاع غزة اليوم

الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين

الثلاثاء، 13-02-2024 09:08 ص

واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

78c16221-4114-4410-8baa-3807710f354f


الوكيل الإخباري - قالت وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة فنزويلية كانت وفقا للمزاعم الأمريكية مملوكة في السابق لشركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.

اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة الأمريكية: "أنهت وزارة العدل تنفيذ قرار مصادرة طائرة شحن من طراز بوينغ 747 من إنتاج الولايات المتحدة، كانت مملوكة سابقا لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير الخاضعة للعقوبات، والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية".

وبحسب بيان الوزارة، وصلت الطائرة إلى فلوريدا قادمة من الأرجنتين حيث كانت متواجدة منذ احتجازها بطلب من واشنطن في أكتوبر 2022. وصدر أمر قضائي بتسليمها إلى الولايات المتحدة في مايو من العام الماضي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65cb15704c59b733634aa4fe

باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بالقصف على الحدود

14020223001084_Test_PhotoN

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

65cb21254c59b733634aa50b

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

11

أردوغان يصل إلى الإمارات ضمن جولة تشمل مصر

GGMXs5aWUAAC86K

NHK : أكثر من 80 برلمانيا من الحزب الحاكم باليابان فبركوا بياناتهم المالية

65cab2844c59b7334c738876

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

أخبار متعلقة
65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى

65bb173a4236045249208365

أنطونوف: واشنطن لا تريد حلا سريعا في أوكرانيا

WIYKXCKSYZ

إسرائيل تحذر واشنطن: سنشن عملا عسكريا إذا لم يبتعد حزب الله

65a797f54236042691407d51

مسؤول في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجوي

496700

بلينكن يبحث مع بارزاني الهجوم الإيراني على كردستان

65a291d042360433a82ff4ae

تهنئة اليابان للفائز في الانتخابات التايوانية تثير احتجاج الصين