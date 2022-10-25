الرئيس الألماني يحتمي بملجأ أوكراني

الوكيل الاخباري - اضطر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى قضاء ساعة في ملجأ بمنطقة تشيرنيغوف الأوكرانية بسبب إنذار من غارة جوية.

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نقل ذلك الصحفي بشركة "إيه آر دي" للإذاعة والتلفزيون الألمانية، في تغريدة له على موقع "تويتر" ونشر مقطع فيديو يظهر شتاينماير ذاهبا إلى ملجأ، وأشار إلى أن الرئيس الألماني تحدث في الملجأ مع السكان ورئيس بدية كوريوكوفا، ثم قال الصحفي إن الرئيس الألماني غادر الملجأ بعد ساعة.

نقل ذلك الصحفي بشركة "إيه آر دي" للإذاعة والتلفزيون الألمانية، في تغريدة له على موقع "تويتر" ونشر مقطع فيديو يظهر شتاينماير ذاهبا إلى ملجأ، وأشار إلى أن الرئيس الألماني تحدث في الملجأ مع السكان ورئيس بدية كوريوكوفا، ثم قال الصحفي إن الرئيس الألماني غادر الملجأ بعد ساعة.

روسيا اليوم