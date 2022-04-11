الإثنين 11-04-2022
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الإثنين، 11-04-2022 10:34 ص

الرئيس الأوكراني يخاطب شعبه : علينا الاستعداد لعمليات روسية أكبر

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الوكيل الإخباري-طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مواطنيه الاستعداد لقيام روسيا "بعمليات أكبر في شرقي بلدنا".

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وقال زيلينسكي، في خطابه الليلي على فيسبوك الأحد، إنه "يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية .. لكننا نستعد لأفعالهم. سنرد".


وتشن روسيا عمليات عسكرية في شرق وجنوب أوكرانيا.
وكانت قد قالت إنها ستركز على "تحرير" شرق أوكرانيا، بعد "اكتمال" الأهداف الأولية للحرب وإضعاف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية.

بي بي سي

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