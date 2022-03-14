الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، الاثنين، إن روسيا بصدد مواجهة حزمة رابعة من العقوبات، مطالباً بإغلاق الموانئ العالمية أمام السفن الروسية في إطار العقوبات على موسكو.



وطالب وزير الخارجية الأوكراني، حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة، داعياً الغرب إلى رفض إمدادات الطاقة من روسيا.

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كان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على حزمة رابعة من العقوبات على روسيا.

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