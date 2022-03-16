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الأربعاء، 16-03-2022 06:38 ص

بلينكن يحذر روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية

بلنكن


الوكيل الإخباري - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه "لإمكانية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية" محذرا من "رد جدي" من واشنطن.
وقال بلينكن في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء: "أود أو أقول لكم إن لدينا مخاوف حقيقية من إمكانية استخدام روسيا أسلحة كيميائية... وهذا ما نركز عليه بقوة".

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وزعم بلينكن: "للأسف رأينا كيف استخدموه أو تسامحوا مع استخدامه في سوريا في وقت سابق".


وردا على سؤال حول الرد المحتمل من قبل واشنطن وحلفائها في الناتو على مثل هذه التطورات، قال بلينكن إن الإدارة الأمريكية "كانت واضحة جدا مع روسيا" أنه "سيكون هناك رد جدي للغاية".


وأضاف: "لن أفصح عن تفاصيله هنا، لكن العواقب ستكون قاسية".


يذكر أن روسيا كانت قد رفضت التصريحات الأمريكية السابقة عن "احتمال استخدامها للأسلحة الكيميائية"، ولاسيما في سياق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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